Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій

Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU) – Приштина (KOS) / Буде/Глімт (NOR)

Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN) – Маккабі Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)

Омонія (CYP) / Флора (EST) – Шемрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)

Рига (LVA) / Хіберніанс (MLT) – Лінкольн Ред Імпс (GIB) / Слован (SVK)

Лінфілд (NIR) / Фола (LUX) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

АЕЛ (CYP) / Карабах (AZE) – Брейдаблік (ISL) / Абердін (SCO)

Уйпешт (HUN) / Базель (SUI) – Чукарічкі (SRB) / Хаммарбю (SWE)

ТНС (WAL) / Вікторія (CZE) – ЦСКА Софія (BUL) / Осієк (CRO)

Пасуш (POR) / Ларн (NIR) – Тоттенхем (ENG)

Ренн (FRA) – Русенборг (NOR) / Домжале (SVN)

Лачі (ALB) / Андерлехт (BEL) – Вітесс (NED) / Дандолк (IRL)

Войводіна (SRB) / ЛАСК (AUT) – Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)

Колос (UKR) / Шахтар (KAZ) – Спартак Трнава (SVK) / Маккабі Тель-Авів (ISR)

У груповий турнір Ліги конференцій 2021/22 через плей-офф кваліфікуються 22 учасники. Серед потенційних учасників Колос Ковалівка. Через виліт румунського Стяуа від казахського Шахтаря українська пара була несіяною. Відтак команді Костишина в разі проходу карагандинців могли дістатися, зокрема, бельгійський Андерлехт, французький Ренн чи австрійський ЛАСК. З одного боку найгіршого варіанту (лондонський Тоттенхем) уникли ще до жеребкування. З іншого – суперників, з якими можна потягатися, було дуже важко отримати. І все ж Колосу пощастило максимально. З того, що було, Ковалівка отримала в потенційні суперники найлегшого опонента. Ізраїльський Маккабі чи словацький Спартак виглядають найслабшою з можливих пар.

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи 2021/22: Зоря отримала суперників

Шлях чемпіонів

Сіяні

Омонія (CYP) / Флора (EST)

Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU)

Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)

Лінкольн Ред Імпс (GIB) / Слован (SVK)

Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN)

Несіяні

Маккабі Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)

Лінфілд (NIR) / Фола (LUX)

Шемрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)

Рига (LVA) / Хіберніанс (MLT)

Приштина (KOS) / Буде/Глімт (NOR)

Основний шлях

ГРУПА 1

Сіяні

1 Уйпешт (HUN) / Базель (SUI)

2 АЕЛ (CYP) / Карабах (AZE)

3 ТНС (WAL) / Вікторія (CZE)

4 Тоттенхем (ENG)

Несіяні

5 ЦСКА Софія (BUL) / Осієк (CRO)

6 Пасуш (POR) / Ларн (NIR)

7 Брейдаблік (ISL) / Абердін (SCO)

8 Чукарічкі (SRB) / Хаммарбю (SWE)

ГРУПА 2

Сіяні

1 Лачі (ALB) / Андерлехт (BEL)

2 Ренн (FRA)

3 Войводіна (SRB) / ЛАСК (AUT)

4 Спартак Трнава (SVK) / Маккабі Тель-Авів (ISR)

Несіяні

5 Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)

6 Колос (UKR) / Шахтар (KAZ)

7 Русенборг (NOR) / Домжале (SVN)

8 Вітесс (NED) / Дандолк (IRL)

ГРУПА 3

Сіяні

1 КуПС (FIN) / Астана (KAZ)

2 Богеміан (IRL) / ПАОК (GRE)

3 Люцерн (SUI) / Фейєноорд (NED)

4 РФШ (LVA) / Гент (BEL)

Несіяні

5 Ельфсборг (SWE) / Вележ (BIH)

6 Ракув (POL) / Рубін (RUS)

7 Хіберніан (SCO) / Рієка (CRO)

8 Уніон (GER)

ГРУПА 4

Сіяні

1 Яблонец (CZE) / Селтік (SCO)

2 Сочі (RUS) / Партизан (SRB)

3 Локомотив (BUL) / Копенгаген (DEN)

4 Рома (ITA)

5 Шльонск (POL) / Хапоель Беєр-Шева (ISR)

Несіяні

6 Рапід (AUT) / Анортосіс (CYP)

7 Тобол (KAZ) / Жиліна (SVK)

8 Санта-Клара (POR) / Олімпія (SVN)

9 Динамо Батумі (GEO) / Сівасспор (TUR)

10 Трабзонспор (TUR) / Мольде (NOR)

Матчі плей-офф Ліги конференцій відбудуться 19 і 26 серпня.