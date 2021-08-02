Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій 2021/22: Колосу максимально пощастило, але суперник нелегкий
Сьогодні, 2 серпня 2021 року, УЄФА провів жеребкування вирішального раунду кваліфікації у груповий етап ЛК. Єдиний представник України Колос отримав потенційних суперників.
Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій
Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU) – Приштина (KOS) / Буде/Глімт (NOR)
Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN) – Маккабі Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)
Омонія (CYP) / Флора (EST) – Шемрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)
Рига (LVA) / Хіберніанс (MLT) – Лінкольн Ред Імпс (GIB) / Слован (SVK)
Лінфілд (NIR) / Фола (LUX) – Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
АЕЛ (CYP) / Карабах (AZE) – Брейдаблік (ISL) / Абердін (SCO)
Уйпешт (HUN) / Базель (SUI) – Чукарічкі (SRB) / Хаммарбю (SWE)
ТНС (WAL) / Вікторія (CZE) – ЦСКА Софія (BUL) / Осієк (CRO)
Пасуш (POR) / Ларн (NIR) – Тоттенхем (ENG)
Ренн (FRA) – Русенборг (NOR) / Домжале (SVN)
Лачі (ALB) / Андерлехт (BEL) – Вітесс (NED) / Дандолк (IRL)
Войводіна (SRB) / ЛАСК (AUT) – Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)
Колос (UKR) / Шахтар (KAZ) – Спартак Трнава (SVK) / Маккабі Тель-Авів (ISR)
У груповий турнір Ліги конференцій 2021/22 через плей-офф кваліфікуються 22 учасники. Серед потенційних учасників Колос Ковалівка. Через виліт румунського Стяуа від казахського Шахтаря українська пара була несіяною. Відтак команді Костишина в разі проходу карагандинців могли дістатися, зокрема, бельгійський Андерлехт, французький Ренн чи австрійський ЛАСК. З одного боку найгіршого варіанту (лондонський Тоттенхем) уникли ще до жеребкування. З іншого – суперників, з якими можна потягатися, було дуже важко отримати. І все ж Колосу пощастило максимально. З того, що було, Ковалівка отримала в потенційні суперники найлегшого опонента. Ізраїльський Маккабі чи словацький Спартак виглядають найслабшою з можливих пар.
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи 2021/22: Зоря отримала суперників
Шлях чемпіонів
Сіяні
Омонія (CYP) / Флора (EST)
Мура (SVN) / Жальгіріс (LTU)
Кайрат (KAZ) / Алашкерт (ARM)
Лінкольн Ред Імпс (GIB) / Слован (SVK)
Нефтчі (AZE) / ГІК (FIN)
Несіяні
Маккабі Хайфа (ISR) / Торсхавн (FRO)
Лінфілд (NIR) / Фола (LUX)
Шемрок Роверс (IRL) / Теута (ALB)
Рига (LVA) / Хіберніанс (MLT)
Приштина (KOS) / Буде/Глімт (NOR)
Основний шлях
ГРУПА 1
Сіяні
1 Уйпешт (HUN) / Базель (SUI)
2 АЕЛ (CYP) / Карабах (AZE)
3 ТНС (WAL) / Вікторія (CZE)
4 Тоттенхем (ENG)
Несіяні
5 ЦСКА Софія (BUL) / Осієк (CRO)
6 Пасуш (POR) / Ларн (NIR)
7 Брейдаблік (ISL) / Абердін (SCO)
8 Чукарічкі (SRB) / Хаммарбю (SWE)
ГРУПА 2
Сіяні
1 Лачі (ALB) / Андерлехт (BEL)
2 Ренн (FRA)
3 Войводіна (SRB) / ЛАСК (AUT)
4 Спартак Трнава (SVK) / Маккабі Тель-Авів (ISR)
Несіяні
5 Галатасарай (TUR) / Сент-Джонстон (SCO)
6 Колос (UKR) / Шахтар (KAZ)
7 Русенборг (NOR) / Домжале (SVN)
8 Вітесс (NED) / Дандолк (IRL)
ГРУПА 3
Сіяні
1 КуПС (FIN) / Астана (KAZ)
2 Богеміан (IRL) / ПАОК (GRE)
3 Люцерн (SUI) / Фейєноорд (NED)
4 РФШ (LVA) / Гент (BEL)
Несіяні
5 Ельфсборг (SWE) / Вележ (BIH)
6 Ракув (POL) / Рубін (RUS)
7 Хіберніан (SCO) / Рієка (CRO)
8 Уніон (GER)
ГРУПА 4
Сіяні
1 Яблонец (CZE) / Селтік (SCO)
2 Сочі (RUS) / Партизан (SRB)
3 Локомотив (BUL) / Копенгаген (DEN)
4 Рома (ITA)
5 Шльонск (POL) / Хапоель Беєр-Шева (ISR)
Несіяні
6 Рапід (AUT) / Анортосіс (CYP)
7 Тобол (KAZ) / Жиліна (SVK)
8 Санта-Клара (POR) / Олімпія (SVN)
9 Динамо Батумі (GEO) / Сівасспор (TUR)
10 Трабзонспор (TUR) / Мольде (NOR)
Матчі плей-офф Ліги конференцій відбудуться 19 і 26 серпня.