Барселона знову не змогла перемогти. Хоча саме каталонці вважалися безапеляційним фаворитом, але Кадіс, згідно з моделлю xG, був ближчим до перемоги.

Барселона у меншості розписала нічию з Кадісом – Куман був вилучений і впритул наблизився до відставки

Зрештою, глядачі так і не дочекалися забитих м'ячів. Натомість побачили два вилучення. Карлос дель Серро Гранде показав свою 1000-у і 1001-у жовту картку в суддівській кар'єрі, які автоматично стали червоною для Френкі Де Йонга. Наприкінці матчу рефері ще й Рональда Кумана достроково відправив на трибуни.