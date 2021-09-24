Два вилучення у відеоогляді матчу Кадіс – Барселона
08:28 - Читать на русском
Кадіс в рамках поєдинку 6-го туру Ла Ліги зумів відібрати очки у Барселони (0:0). Дивіться відеоогяд матчу на "Футбол 24".
65’ Френкі де Йонг
Барселона знову не змогла перемогти. Хоча саме каталонці вважалися безапеляційним фаворитом, але Кадіс, згідно з моделлю xG, був ближчим до перемоги.
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Зрештою, глядачі так і не дочекалися забитих м'ячів. Натомість побачили два вилучення. Карлос дель Серро Гранде показав свою 1000-у і 1001-у жовту картку в суддівській кар'єрі, які автоматично стали червоною для Френкі Де Йонга. Наприкінці матчу рефері ще й Рональда Кумана достроково відправив на трибуни.
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