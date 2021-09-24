Два удаления в видеообзоре матча Кадис – Барселона
08:28 - Читати українською
Кадис в рамках поединка 6-го тура Ла Лиги сумел отобрать очки у Барселоны (0: 0). Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
65’ Фрэнки де Йонг
Барселона снова не смогла победить. Хотя именно каталонцы считались безапелляционным фаворитом, но Кадис, согласно модели xG, был ближе к победе.
Барселона в меньшинстве расписала ничью с Кадисом – Куман был удален и вплотную приблизился к отставке
В конце концов, зрители так и не дождались забитых мячей. Зато увидели два удаления. Карлос дель Серро Гранде показал свою 100-ю и 1001-ю желтую карточку в судейской карьере, которые автоматически стали красной для Фрэнки Де Йонга. В конце матча рефери еще и Рональда Кумана досрочно отправил на трибуны.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter