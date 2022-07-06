Представители Первой и Второй лиг – Альянс и Виктория – заявили, что не будут участвовать в следующем сезоне.

Неприятную новость сообщила ПФЛ в своем Instagram. Отмечается, что основной причиной такого решения со стороны клубов является невозможность гарантировать безопасный тренировочный и соревновательный процесс на территории Сумской области, которая даже после освобождения от оккупантов ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам из территории России.

Полузащитник одного из лидеров Первой лиги перебрался в чемпионат Испании

"Мы непременно будем принимать участие в национальных футбольных соревнованиях после победы в войне. Спасибо всем, кто был это время с нами. Искренне желаем всем украинским клубам успешно провести этот сезон. Мы не прощаемся, а говорим до свидания. Скоро обязательно встретимся на футбольных полях", – говорится в сообщении.

Добавим, что Альянс завершил недоигранный сезон Первой лиги на третьем месте, а Виктория была десятой в группе Б Второй лиги. Оба клуба представляют Сумскую область.

Россия напала на Украину: фаны Десны мстят оккупантам за избитый Чернигов, Динамо помогает ВСУ (LIVE)