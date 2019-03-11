Срна – про плани після завершення кар'єри: Можливо, буду коментувати на "Футбол 1/2" разом з Леоненком

Колишній капітан Шахтаря, а нині гравець Кальярі Даріо Срна розповів про те, чим він планує займатися після завершення кар'єри.

"У мене багато друзів, які закінчили з футболом і сказали, що це – серйозна травма. Як закінчуєш з футболом, то два місяці добре, а на третій ти психологічно починаєш падати. Може, стану тренером через два-три роки.

"Я усі вісім місяців працював, як Роккі Бальбоа", – Срна розповів про повернення на поле після позитивної допінг-проби

Я спілкувався з Андрієм Шевченком, і він мені сказав: "Даріо, мені було цікаво після кар'єри півтора-два роки, а потім знову хочеться на поле".

Можливо, буду коментатором на телебаченні. Sky – навряд чи. Тільки Футбол1/Футбол 2 з Леоненком (сміється. – прим.).

Шевчук: Мені дзвонив Срна, вони з партнерами по Кальярі дивились наш матч з Олександрією

Але якщо серйозно, я хочу після завершення кар'єри швидко перелаштуватися на нову роботу. Не хочу, щоб у мене було багато вільного часу, щоб я думав. Якщо я почну думати, то може бути недобре", – цитує Срну сайт телеканалів "Футбол 1/2".