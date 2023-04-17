Рома, як і належить господарям, заволоділа ініціативою з перших хвилин. Команда Моурінью намагалася забити швидкий гол, але довелося почекати до 37 хвилини. Крістанте не реалізував пенальті, але Бове успішно зіграти на добиванні. На початку другого тайму свій шанс отримав капітан "вовків" Пеллегріні, який забив вперше за понад 500 днів. Удінезе мав шанс скоротити відставання, але Перейра не зміг реалізувати пенальті. Крапку в матчі поставив вже в доданий час Абрахам.

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Підопічні Моурінью виграли третій матч поспіль, що дозволило їм закріпитися на третій сходинці. Рома набрала 56 балів. Від Лаціо, який перебуває на другій сходинці, "вовки" відстають на п'ять очок. Удінезе посідає 11 сходинку.

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