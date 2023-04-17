Рома, как и положено хозяевам, завладела инициативой с первых минут. Команда Моуринью пыталась забить быстрый гол, но пришлось подождать до 37 минуты. Кристанте не реализовал пенальти, но Бове успешно сыграл на добивании. В начале второго тайма свой шанс получил капитан "волков" Пеллегрини, забив впервые за более чем 500 дней. Удинезе имел шанс сократить отставание, но Перейра не смог реализовать пенальти. Точку в матче поставил уже в добавленное время Абрахам.

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Подопечные Моуринью выиграли третий матч подряд, что позволило им закрепиться на третьей строчке. Рома набрала 56 баллов. От Лацио, который находится на второй строчке, "волки" отстают на пять очков. Удинезе занимает 11 строчку.

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