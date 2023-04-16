Серія А, 30-й тур

Лечче – Сампдорія – 1:1

Голи: Сіссей, 31 – Хесе, 75

Торіно – Салернітана – 1:1

Голи: Санабрія, 57 – Вілена, 9

Рома – Удінезе – 3:0

Голи: Бове, 37, Пеллегріні, 55, Абрахам, 90+1

Нереалізовані пенальті: Крістанте, 37 – Перрейра, 69

Лечче і Сампдорія розійшлись миром. Господарі тиснули з перших хвилин, що конвертувалось у гол Сіссея. Нападник отримав пас у штрафному та переправив м'яч чітко у ворота. "Жовто-чорні" завдали понад 25 ударів, але реалізація підвела. Генуезці скористались одним зі своїх небагатьох моментів та забили зусиллями Хесе. Сампа попри нічию залишилась останньою, а Лечче – 16-м.

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Торіно не зумів дотиснути Салернітану. "Бики" на власному полі приймали найбільш миролюбну команду Серії А. Паулу Соуза робить ставку на обережний футбол, уособленням якого слід вважати розкішну гру Гільєрмо Очоа. Інша справа, що перемог також майже нема. Сьогоднішня нічия стала для Салерно шостою поспіль! Торіно має бути прикро. Після проваленого першого тайму в другому господарі домінували і заслуговували на три очки, але магія мексиканського голкіпера наближає для аутсайдера ще один сезон в еліті.

Рома одноосібно закріпилася на третьому місці в турнірній таблиці. Підопічні Жозе Моурніью прямо зараз перебувають у розкішній формі (вже три поспіль перемоги без пропущених м'ячів) та ще й мали неабияку мотивацію на сьогоднішнього суперника. У першому колі Удінезе знищив "вовків" з рахунком 4:0. Тоді фриульці йшли в зоні ЛЧ, а зараз – на 12 місці.

Римляни відкрили рахунок завдяки помилкам гостей. Перрейра зіграв рукою у власному штрафному. Крістанте не реалізував пенальті, але ніхто не завадив Бове успішно зіграти на добиванні. На старті другого тайму сталася знакова подія – Пеллегріні забив із гри вперше за 560 днів. Таким чином хавбек відзначив 100-й матч у статусі капітана Роми. Згодом Удінезе міг відродити інтригу, але Перрейра вдруге став антигероєм, не забивши пенальті. Зрештою, крапку в матчі поставив Абрахам. Англієць влучним ударом головою після навісу Спінаццоли довів справу до розгрому.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії