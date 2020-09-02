Поєдинок між Кристалом та Миколаєвом відбудеться за присутності вболівальників, повідомляє офіційний сайт херсонського клубу.

Клуб Першої ліги змінив тренера після поразки у Кубку України – мер міста не пробачив вильоту

При цьому заповнюваність стадіону не буде перевищувати 25%, а між фанатами має зберігатись дистанція не менше 1,5 метра. Вхід на стадіон буде дозволений лише в масках. Також про матч з глядачами оголосив краматорський Авангард, якому належить зустрітись з одеським Чорноморцем.

Натомість поєдинок між Альянсом та ВПК-Агро пройде за порожніх трибун. Чи допустять глядачів на стадіон у Луцьку на матч між Волинню та Кременем поки невідомо. Так само як і невизначена присутність фанатів під час зустрічі Металіста 1925 і тернопільської Ниви.

Інші матчі туру (Агробізнес – Полісся, Гірник-Спорт – Прикарпаття та Оболонь-Бровар – Верес) перенесені через спалах COVID-19.

Нагадаємо, перший тур другого за силою дивізіону стартує вже 5 вересня.

Динамо знову втрачає лідера – Жерсон може піти в топ-чемпіонат попри травму, а його агент пояснює роль Луческу