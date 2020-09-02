Поединок между Кристаллом и Николаевом состоится в присутствии болельщиков, сообщает официальный сайт херсонского клуба.

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При этом заполняемость стадиона не будет превышать 25%, а между фанатами должна сохраняться дистанция не менее 1,5 метра. Вход на стадион будет разрешен только в масках. Также о матче со зрителями объявил краматорский Авангард, которому надлежит встретиться с одесским Черноморцем.

Зато поединок между Альянсом и ВПК-Агро пройдет при пустых трибунах. Допустят ли зрителей на стадион в Луцке на матч между Волынью и Кременем пока неизвестно. Так же как и неопределено присутствие фанатов во время встречи Металлиста 1925 и тернопольской Нивы.

Другие матчи тура (Агробизнес – Полесье, Горняк-Спорт – Прикарпатье и Оболонь-Бровар – Верес) перенесены из-за вспышки COVID-19.

Напомним, первый тур второго по силе дивизиона стартует уже 5 сентября.

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