Шість клубів Першої ліги офіційно розпочнуть сезон пізніше за інших.

Поєдинки Агробізнес – Полісся, Оболонь – Верес та Гірник-Спорт – Прикарпаття будуть перенесені на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Причиною став виявлений COVID-19 у гравців та персоналу Агробізнеса, Вереса та Прикарпаття.

Зазначимо, що 1-й тур Першої ліги сезону 2020/21 стартуватиме вже 5-го вересня. У змаганнях братимуть участь 16 команд, три з яких піднімуться в УПЛ за підсумками змагань.

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