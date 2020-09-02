Три матчі Першої ліги офіційно перенесені через коронавірус
15:37 - Читать на русском
Шість клубів Першої ліги офіційно розпочнуть сезон пізніше за інших.
Поєдинки Агробізнес – Полісся, Оболонь – Верес та Гірник-Спорт – Прикарпаття будуть перенесені на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.
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Причиною став виявлений COVID-19 у гравців та персоналу Агробізнеса, Вереса та Прикарпаття.
Зазначимо, що 1-й тур Першої ліги сезону 2020/21 стартуватиме вже 5-го вересня. У змаганнях братимуть участь 16 команд, три з яких піднімуться в УПЛ за підсумками змагань.
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