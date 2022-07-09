Український захисник Олексій Биков потрапив у сферу інтересів Зорі та Чорноморця, повідомляє Footboom.

Зоря офіційно підписала капітана Маріуполя

24-річний оборонець нині перебуває у статусі вільного агента і займається пошуками нової команди. За інформаціює джерела, Олексій також має низку варіантів і за межами України.

Нагадаємо, Биков – вихованець Шахтаря. З березня 2018 року – гравець Маріуполя. Влітку минулого року на правах оренди відбув до пловдівського Локомотива, але у січні повернувся до команди Остапа Маркевича. Війна змусила його знову вирушити за кордон – до 30 червня він виступав за ісландський Акурейрі. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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