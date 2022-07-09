Украинский защитник Алексей Быков попал в сферу интересов Зари и Черноморца, сообщает Footboom.

Заря официально подписала капитана Мариуполя

24-летний защитник находится в статусе свободного агента и занимается поисками новой команды. По информации источников, Алексей также имеет ряд вариантов и за пределами Украины.

Напомним, Быков – воспитанник Шахтера. С марта 2018 года – игрок Мариуполя. Летом прошлого года на правах аренды отбыл в пловдовский Локомотив, но в январе вернулся в команду Остапа Маркевича. Война заставила его снова отправиться за границу – до 30 июня он выступал за исландский Акурейри. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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