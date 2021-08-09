Іранець виступає за луганців на правах оренди, а його контракт належить Фенербахче. Зрештою у Зорі є опція викупу Сайядманеша за 3,5 млн євро.

Зоря – Динамо – 1:2 – відео голів і огляд матчу

За інформацією турецького журналіста Ягіза Сабунчоглу, відразу два бельгійський клуби зробили пропозицію Зорі. Йдеться про чинного чемпіона (Брюгге), а також про Андерлехт. Зазначається, що вони пропонують чималу суму, тому Зоря зможе розрахуватися з Фенербахче та залишити собі прибуток.

До слова, у нинішньому розіграші УПЛ 20-річний Аллах'яр провів за Зорю 3 поєдинки, в яких гольовими діями не відзначився. У минулій кампанії іранець відзначився шістьма голами.

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