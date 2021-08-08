Матч третього туру УПЛ Зоря – Динамо стартував о 19:30 в Запоріжжі. На момент початку гри обидві команди мали по 3 очки, але кияни зіграли лише один поєдинок проти двох у команди Скрипника. До слова, Мірча Луческу не полетів з командою – лікарі рекомендували тренеру залишитися в Києві. адже нещодавно наставнику провели планову операцію.

Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Динамівці відкрили рахунок на 17-й хвилині першого тайму. Центральний захисник Олександр Сирота замкнув подачу Миколи Шапаренка з кутового. Цей гол став єдиним до перерви і дебютним для 21-річного захисника за першу команду в офіційному матчі.