Хенк Фрейзер был с позором уволен из Утрехта.

Главный тренер Утрехта Хенк Фрейзер избил на тренировке нападающего Амина Юнеса и это стоило ему должности. Об этом информирует Algemeen Dagblad. Официальный сайт Утрехта также констатировал увольнение Фрейзера.

Легенда Аякса попросил клуб о расторжении контракта и получил ответ

56-летний специалист был назначен главным тренером Утрехта минувшим летом. На зимний перерыв команда ушла после четырёх побед подряд. Это позволило Утрехту подняться на 7 место в турнирной таблице.

"Я навредил клубу и должен уйти. Я не узнаю себя в своих действиях и хотел бы извиниться перед всеми причастными", – заявил Фрейзер.

Напомним, что Амин Юнес вызывался Ханси Фликом в сборную Германии на отборочные матчи к ЧМ-2022.

"Придурок, вали отсюда": Месси сорвало крышу, месть ван Галу спустя 8 лет – все о лучшем матче ЧМ-2022