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Ла Ліга стала на захист Зозулі – організація схвалила рішення не догравати матч Райо Вальєкано – Альбасете

15 грудня 23:37 1100 Читать на русском
Ла Ліга стала на захист Зозулі – організація схвалила рішення не догравати матч Райо Вальєкано – Альбасете
Роман Зозуля (ліворуч) / фото: La Liga

Іспанська Ла Ліга виступила з офіційною позицією щодо рішення головного арбітра Хосе Антоніо Лопеса не продовжувати матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете.

"Ла Ліга висловлює солідарність з рішенням Хосе Антоніо Лопеса, арбітра матчу між Райо Вальєкано та Альбасете, призупинити поєдинок через образи та погрози в бік Роман Зозулі. Рішення було прийняте на прохання обох команд.

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Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах Іспанії", – йдеться у повідомленні прес-служби Ла Ліги.

Нагадаємо, у Романа Зозулі конфілкт з фанатами Райо Вальєкано, який зародився ще на початку 2017 року. Тоді українець на правах оренди перейшов у мадридський клуб, але ультрас змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017 підписав контракт з Альбасете.

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Теги
Ла Ліга Українці за кордоном Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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