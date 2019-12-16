"Або ми припиняємо образи, або не рухаємось вперед як країна": партнер Зозулі – депутату, який назвав українця нацистом

Голкіпер Альбасете Томеу Надаль захистив Романа Зозулю після обурливих висловлювань іспанського депутата від партії Подемос Іньїго Еррейона.

Після того, як матч Райо Вальєкано – Альбасете було перервано через образи на адресу українця Еррейон підтримав прихильників мадридського клубу, назвавши Зозулю нацистом.

Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця

"З фанатами Райо, з антирасизмом. Коли матч стільки разів призупиняли через расистські образи? Нехай це буде прикладом для футболу, відданого та солідарного, без нацистів", – написав Еррейон Твіттер.

Con la afición del Rayo, con el antirracismo. ¿Cuándo se ha suspendido un partido en tantísimas ocasiones por insultos racistas? Por un fútbol que sea ejemplo, comprometido, solidario, sin nazis. — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 15, 2019

Томеу Надаль, партнер Зозулі, відповів депутату в соціальній мережі: "Пане Еррейон, або ми даємо приклад, і припиняємо всілякі образи, або ми не рухаємось вперед як країна. Якщо ви хочете побудувати кращу Іспанію (уряд), то повинні бути першими, хто стане прикладом для схожих випадків".

Respeto todo tipo de ideologías, cada uno es libre de decidir. Sólo defiendo el fútbol y el deporte, y sea cuál sea el insulto es intolerable. Sólo queremos disfrutar del deporte y dar ejemplo entre todos en el campo ante millones de niños/as que nos ven todas las semanas. — Tomeu Nadal Mesquida (@tomnadal18) December 15, 2019

Відзначимо, що партія Подемос виникла на хвилі євроскептичних настроїв в Іспанії у 2014 році. На виборах до нижньої палати іспанського парламенту за два роки в блоці з іншими партіями набрала понад 21 % голосів і стала третьою за популярністю політичною силою королівства. В основі ідеології Подемосу лежать демократичний соціалізм, пряма демократія, лівий популізм, фемінізм, антикапіталізм. Раніше Зозулю образав лідер Подемоса Пабло Іглесіас.