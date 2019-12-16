"Романе, Україна підтримує тебе, а образи нашого патріота має розслідувати поліція", – Павелко про скандал із Зозулею

Президент УАФ Андрій Павелко підтримав Романа Зозулю, який став жертвою образ фанатів Райо Вальєкано в матчі чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі. Доля матчу буде вирішена пізніше.

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"Ксенофобія, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і грубе хуліганство! Інакше не можна назвати те, що відбулося в Іспанії під час поєдинку ФК Райо Вальєкано проти клубу Альбасете, за який виступає наш Роман Зозуля. Образи, які лунали на адресу нашого співвітчизника і відданого патріота України, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Щиро вдячний арбітру матчу, який прийняв рішення не продовжувати поєдинок, клубу Альбасете за підтримку Романа і керівництву Ла Ліги, яка вже засудила поведінку вболівальників Райо Вальєкано. Ксенофобії, расизму та іншим проявам нетерпимості не місце на трибунах, як і будь-де!!! Романе, Українська асоціація футболу і вся Україна підтримують тебе! Слава Україні!", – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, Роман Зозуля на початку 2017 року перейшов у Райо Вальєкано на правах оренди з Бетіса, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017-го підписав контракт з Альбасете.

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