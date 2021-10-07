"Це важка для мене ситуація. Я дуже добре ставлюся до Петракова, але те, що він зробив з Маліною – взагалі незрозуміло. От програєш пару матчів, ти розумієш, який тиск тоді буде на тебе з усіх боків? У збірної не так багато класних футболістів рівня Маліновського, щоб його не викликати.

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Маліновський – особистість, а Петраков його вбиває, ставлячи на 2-3 хвилини. Для футболіста це стрес. Спілкуйся з футболістом, виклич, поговори з ним, мовляв, Маліно, я на тебе розраховую. А не так, що не хочеш – пішов геть. Так не можна. Так, у Маліновського не йде гра у збірній, згоден. На Євро теж не йшла. Але не можна не викликати людину такого рівня, яка грає в Італії.

Петраков – авторитет у команді. Він тільки прийшов і ухвалює такі кардинальні рішення, показує, що він – тренер. Не треба цього. Навпаки, поговори з ним, скажи, що розраховуєш на нього. А не так, що взяв і вигнав. Ще й виніс цю розмову на загальний огляд. Ти думаєш, що у Шеви не було конфліктів? Були. Ти про них чув? Ні. Він їх зразу гасив. А завтра гравці збірної, образно кажучи, образяться. Так, вони не мають права, адже це збірна. Але вони ж спілкуються, дружать, це теж удар.

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Я не впевнений, що Петраков сам ухвалював це рішення. Я думаю, що це було обговорено з УАФ, може, навіть аж з Павелком. А завтра Зіна поїде. Ти теж його не викличеш? Ярмола. Вони всі – хлопці з характером. Треба підлаштовуватися. Дав ти йому матч зіграти – не пішло. Окей. Але ти ж зробив з цього скандал. Ось в чому проблема. Що ти хочеш? Ти – виконуєш обов'язки. Завтра два матчі програєш – тебе прибрали, а Маліна буде і після тебе. Це помилка тренера", – заявив Кополовець в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, між півзахисником Аталанти та в.о. головного тренера "синьо-жовтих" трапився конфлікт під час вересневого збору, після чого Руслан не отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України кваліфікації на ЧС-2022.

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