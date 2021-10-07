"Маліновський, виходячи на заміну, не виконує вимоги тренера, які він хоче бачити. Через це стався конфлікт. А Петраков – така людина, що якщо прийняв рішення, вже не відступає від нього.

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Важко судити на рівні збірної, що б зробив я. Але на рівні клубної команди, напевно, я вчинив би так само. У мене була схожа ситуація з Шендріком, коли я його в дубль відправив. Ми вигравали у Львова 1:0, суперник грав удесятьох. Шендрік побіг в атаку, я на нього накричав. Сказав, що це неправильно. Він огризнувся, а через дві хвилини ми отримали м'яч у свої ворота. У підсумку матч закінчився з рахунком 1:1. Після гри я відправив його в дубль. Згодом я охолов, хлопці попросили за Шендріка, у наступній грі ми здобули перемогу над Карпатами. І, враховуючи, які заслуги були у цього футболіста перед командою, я його повернув назад.

Збірна України – зовсім інший рівень. Тут футболісти захищають честь країни. А якщо гравець виходить на заміну з небажанням грати або не виконує вимоги тренера... Є тренер, який відповідає за результат. Ось так вчинив Петраков", – сказав Шаран у коментарі FanDay.

Нагадаємо, між півзахисником Аталанти та тренером "синьо-жовтих" трапився конфлікт під час вересневого збору, після чого Руслан не отримав запрошення на жовтневі матчі збірної України.

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