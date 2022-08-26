"Чому Шахтар взяв Іван Петряка? Він приїхав, одне тренування провів, і вже грав у матчі чемпіонату. Його давно вели, але у якийсь момент ці перемовини загальмували.

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Шахтар розраховував, що залишиться Владислав Вакула, який пройшов усі збори з Шахтарем і задовільняв Йовічевіча. Тренер на нього розраховував, бачив якщо не основним, то мінімум у статусі гравця ротації. Але коли Шахтар повертався в Україну, то Вакула себе проявив як якийсь дебошир і пішов на конфлікт з кимось із команди.

До бійки не дійшло, але була серйозна перепалка. Його подальша доля незрозуміла. Думаю, більше шансів у Шахтарі у нього не буде", – заявив Ігор Бурбас в ефірі Чистий ПІДКАсТ.

Нагадаємо, останнім часом кар'єра 23-річного Вакули складається провально. Спершу вінгера відрахували з Десни за порушення режиму, а згодом він мав підписувати контракт з Маріуполем, але потрапив напідпитку в ДТП. У Ворсклі гравець теж не закріпився, а в міжсезоння Владислав повернувся з оренди в Шахтар. Схоже, Вакула вкотре змарнував свій шанс.

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