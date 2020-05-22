Шторк очолив словацький ДАК 1904

Відомий німецький наставник працюватиме у чемпіонаті Словаччини.

Колишній тренер збірної Угорщини та Казахстану Бернд Шторк очолив команду ДАК 1904, повідомляє офіційна сторінка клубу.

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57-річний фахівець уклав зі словацьким клубом угоду на два роки. До виконання своїх обов’язків німець приступить з 1 червня 2020 року.

Останнім клубом Шторка був Серкль Брюгге, який він покинув на початку березня. Окрім бельгійської команди він працював асистентом в німецьких Штутгарті, Герті, Вольфсбурзі та дортмундській Борусії, самостійно очолював казахську Алма-Ату та різні вікові збірні країни, молодіжну команду Олімпіакосу, молодіжну та національну збірну Угорщини, яку вивів на чемпіонат Європи-2016 та бельгійський Мускрон.

Нагадаємо, ДАК 1904 у чемпіонаті Словаччини після 22 турів посідає третю сходинку, набравши 38 очок. Від першого місця команду відділяє 17 пунктів.

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