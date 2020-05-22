"Джокер" Вернидуба організував розгромну перемогу Шахтаря – український тренер вже у призовій трійці

Шахтар Солігорськ обіграв Белшину в 10-му турі чемпіонату Білорусі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 10 тур

Шахтар Солігорськ – Белшина – 4:0

Голи: Бєгунов, 21, Подстрєлов, 77, 81, Бодул, 88

Команда Юрія Вернидуба напередодні звітного матчу вже знала, що Торпедо свій поєдинок програло. Цей факт також повинен був додати мотивації "гірникам", хоча теоретично великих проблем з головним аутсайдером першості виникнути не повинно було.

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Шахтар був налаштований забити швидкий гол. Вже на 15-й хвилині Кендиш зумів вразити ворота суперника, але арбітр зафіксував оффсайд. Однак господарі дуже швидко взяли своє – вже на 21-й Антіч виконав кутовий, а Бєгунов у ефектному стрибку відправив м'яч у ціль. Після цього гра заспокоїлася, а головні події команди приберегли на завершення матчу.

Тут варто відзначити Вернидуба, який вгадав із заміною, випустивши Подстрєлова. Дмитро за 10 хвилин на полі оформив дубль. Особливо красивим видався другий гол півзахисника – після удару з далеку м'яч поцілив у самісіньку "дев'ятку". Завершив розгром гостей незадовго до фінального свистка Дарко Бодул – 4:0.

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Після цієї перемоги Шахтар набрав 18 очок та піднявся на 3 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі – відстань до лідера складає лише 4 очки. У Белшини залишилося 3 пункти та остання позиція.