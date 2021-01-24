Карпати Галич близькі до підписання двох гравців із Бока Хуніорс та Рівер Плейт
Галицькі Карпати запланували серйозно підсилитись перед стартом весняної частини чемпіонату.
Як стало відомо Футбол 24, на радари клубу потрапили два молоді латиноамериканці, які є вихованцями аргентинських грандів – Бока Хуніорс та Рівер Плейт. Обидва клуби вже попередньо погодились на трансфери.
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Зокрема, Карпати з Галича цікавляться колумбійцем Ортегою, якого ще називають "новим Карраскалем" через схожість у манері гри. Гравець ще й тісно товаришує з Хорхе – екс-зіркою львівських Карпат. А от прізвище іншого гравця поки не розголошують – це атакувальний хавбек, який є вихованцем Бока Хуніорс.
Ба більше, клуб із Західної України має у планах підсилення кількома гравцями з досвідом виступів на вітчизняних просторах. На збори до Туреччини підопічні Романа Гнатіва вирушать наприкінці лютого.
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