Як стало відомо Футбол 24, на радари клубу потрапили два молоді латиноамериканці, які є вихованцями аргентинських грандів – Бока Хуніорс та Рівер Плейт. Обидва клуби вже попередньо погодились на трансфери.

Львів підписав екс-голкіпера Карпат і Руха

Зокрема, Карпати з Галича цікавляться колумбійцем Ортегою, якого ще називають "новим Карраскалем" через схожість у манері гри. Гравець ще й тісно товаришує з Хорхе – екс-зіркою львівських Карпат. А от прізвище іншого гравця поки не розголошують – це атакувальний хавбек, який є вихованцем Бока Хуніорс.

Ба більше, клуб із Західної України має у планах підсилення кількома гравцями з досвідом виступів на вітчизняних просторах. На збори до Туреччини підопічні Романа Гнатіва вирушать наприкінці лютого.

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