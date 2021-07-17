Дуглас назвав вагому причину, яка змусила його покинути СК Дніпро-1
Бразильський екс-захисник дніпрян Дуглас розповів, чому не продовжив контракт з українським клубом.
"Керівництво СК Дніпро-1 пропонувало мені нову угоду на тих самих умовах. Але я відмовився.
СК Дніпро-1 попрощався з кількома гравцями – дехто вже має варіанти продовження кар'єри
Єдина причина, чому я не залишився в СК Дніпро-1 – турецький Гіресунспор запропонував хороші умови, як для гравця мого віку. Я підписав контракт терміном на один рік.
Я не отримував жодних пропозицій від інших українських клубів. Вибір стояв лише між СК Дніпро-1 і Гіресунспором", – сказав Дуглас у коментарі FanDay.
Нагадаємо, бразилець виступав за команду Ігора Йовічевіча з вересня 2020-го по липень 2021 року.
Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21