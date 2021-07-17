Бразильский экс-защитник днепрян Дуглас рассказал, почему не продлил контракт с украинским клубом.

"Руководство СК Днепр-1 предлагало мне новое соглашение на тех же условиях. Но я отказался.

СК Днепр-1 попрощался с несколькими игроками – некоторые уже имеет варианты продолжения карьеры

Единственная причина, почему я не остался в СК Днепр-1 – турецкий Гиресунспор предложил хорошие условия, как для игрока моего возраста. Я подписал контракт сроком на один год.

Я не получал никаких предложений от других украинских клубов. Выбор стоял только между СК Днепр-1 и Гиресунспором", – сказал Дуглас в комментарии FanDay.

Напомним, бразилец выступал за команду Игора Йовичевича с сентября 2020-го по июль 2021 года.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21