Дніпряни продовжують очищати свої ряди під час літнього міжсезоння.

Контракти Олександра Сафронова, Заурі Махарадзе, Дугласа та Лукаса Тейлора з СК Дніпро-1 завершили дію. Клуб вже попрощався з ними на офіційному сайті.

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Дехто вже має варіанти продовження кар'єри. Зокрема, Тейлора тривалий час пов'язували з Шахтарем, Дуглас практично домовився з новим клубом – фіналіста Ліги Європи 2014/15 хоче запросити турецький Гіресунспор.

Пішов з команди і Богдан Сарнавський – він вирушив у Кривбас. Колектив із Кривого Рогу підписав голкіпера на правах оренди.

Нагадаємо, минулий сезон СК Дніпро-1 завершив на 7 сходинці, набравши 30 залікових балів.

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