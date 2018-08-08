Дуглас Коста вражений працездатністю Роналду

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста поділився думкою про нового одноклубника в туринській команді Кріштіану Роналду.

"Неможливо встигнути за Кріштіану на тренуваннях. Коли ми приходимо, він вже займається, а коли йдемо, він продовжує тренуватися. Я ніколи не бачив гравця, схожого на Роналду", – цитує Косту 101 Great Goals.

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Нагадаємо, в липні цього року Роналду підписав контракт з туринським Ювентусом до 2022 року. Трансфер 33-річного португальця обійшовся італійській команді приблизно в 100 мільйонів євро. За інформацією ЗМІ, зарплата Роналду в новому клубі складає 30 млн на рік.

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