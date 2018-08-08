Дуглас Коста поражен работоспособностью Роналду

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста поделился мнением о новом одноклубнике в туринской команде Криштиану Роналду.

"Невозможно успеть за Криштиану на тренировках. Когда мы приходим, он уже занимается, а когда уходим, он продолжает тренироваться. Я никогда не видел игрока, похожего на Роналду", – цитирует Косту 101 Great Goals.

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Напомним, в июле этого года Роналду подписал контракт с туринским Ювентусом до 2022 года. Трансфер 33-летнего португальца обошелся итальянской команде примерно в 100 миллионов евро. По информации СМИ, зарплата Роналду в новом клубе составляет 30 млн в год.

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