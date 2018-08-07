Ювентус наблизив 2 хітові трансфери, а Роналду вже забиває і насолоджується з дівчиною

Ювентус не спочиває на лаврах після придбання Кріштіану Роналду. Туринський клуб уже практично узгодив кілька трансферів на наступний рік.

Крішті забив перший гол за Юве. Щоправда поки лише у двосторонці на тренуванні команди. У неділю, 5 серпня, туринці активно працювали, адже в понеділок отримали вихідний перед дворазовими заняттями, запланованими на вівторок. А вже 8 серпня з командою возз'єднаються ті, що грали на Міжнародному кубку чемпіонів у США.

Роналду почав відпрацьовувати свою зарплату не лише на маркетинговому полі. Португалець зіграв у команді з Дибалою, Бонуччі, Дугласом Костою, Бентанкуром і Куадрадо та гравцями "Старої Синьйори" з U-23 проти дубля, відзначившись таким собі дебютним взяттям воріт. Хейтери 33-річного бомбардира будуть сміятись, але сталось це з пенальті.

Роналду вже встановив фантастичний рекорд в Ювентусі – сам клуб не сподівався такого

Водночас КР7 допоміг відзначитись Дибалі, який зіграв на добиванні після його удару. Ще один гол на рахунку Куадрадо.

Кріш також весело проводить час зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес. "Добий вечір з моєю любов'ю", – написала іспанська модель італійською мовою. Дівчина перебралась в Турин, про що свідчить її статус у Твіттері, але насолоджується Італією також у сусідньому Мілані, де в її розпорядженні модні магазинчики від Версаче.

Buona sera con il mio amore.. pic.twitter.com/6JLFz5xQ8f — Georgina Rodríguez (@georginajacaa) 5 серпня 2018 р.

Тим часом Ювентус уже непогано скупився на літо 2019-го, за інформацією Tuttosport. Якщо під час нинішнього трансферного вікна команда придбала португальців Роналду та Канселу, повернула італійського центрбека Бонуччі, а також підписала Джана, Спінаццолу та Періна, то наступні червень-липень будуть не менш продуктивними. Виконавчий директор чемпіонів Італії Джузеппе Маротта діяв на випередження. Крім поточної трансферної роботи, туринці шукали підсилення на сезон 2019/20. І знайшли.

Ефект КР7 – так італійське видання називає актуальну стратегію Юве. Перехід португальця коштував немалих ресурсів, відтак клуб змушений був розподілити кошти на майбутнє. Нові інвестиції мають привести в команду 2-х зірок та одного таланта. Завдяки перемовинам з Фіорентиною про оренду (з правом викупу та контрвикупу для обох сторін) в лави "фіалок" одного з найдорожчих хорватів в історії Марко П'яци вдалось вибити собі інший хітовий трансфер.

Федеріко К'єза набирає авторитету в чемпіонаті Італії з кожним роком і вже готовий зробити наступний крок. У свої 20 півзахисник збірної Італії вже коштує 45 мільйонів євро (версія Трансфермаркт), має за плечима 63 матчі в Серії А, в яких забив 9 голів і віддав 12 гольових пасів. Показники правого вінгера (може зіграти і зліва) ростуть з кожним сезоном. Трансфер П'яци (угоду майже закрито) допоміг Ювентусу налагодити стосунки з Фіорентиною, які були не найкращими. Тож тепер туринці отримали "право першої ночі" на купівлю сина знаменитого Енріко К'єзи, який цілком може перевершити батька.

Інший хіт від Маротти – 23-річний Адріен Рабйо. Півзахисник ПСЖ, який несподівано не потрапив у заявку Франції на ЧС-2018, вів переговори з Барселоною, але внаслідок важких торгів з парижанами каталонці підписали Артуро Відаля, а французький опорник у підсумку схилився до варіанту з Турином. Це великий успіх Ювентуса, адже Рабйо, якого оцінюють у 50 млн євро, дістанеться йому безкоштовно.

Вихованець Палермо Антоніно Ла Гуміна – робота на ще більшу перспективу. Італійський нападник перейшов за 9 мільйонів євро в Емполі (найдорожчий трансфер в історії тосканців!), тож має набути досвіду в Серії А. У минулому сезоні 22-річний центрфорвард забив 11 голів у 33 матчах, але це був другий дивізіон. Якщо Ла Гуміна підтвердить свої амбіції рівнем вище, Ювентус скористається отриманим правом пріоритетного викупу.