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Роналду в рекламі потролив Неймара за артистичні падіння на ЧС-2018 – провокаційне відео видалили

7 серпня 23:17 940 Читать на русском
Роналду в рекламі потролив Неймара за артистичні падіння на ЧС-2018 – провокаційне відео видалили
Кріштіану Роналду / Фото: ФІФА

Нападник туринського Ювентуса пожартував над бразильцем Неймаром через часті падіння нападника ПСЖ на ЧС-2018. Творці реклами вирішили видалити відео.

Нещодавно Роналду знявся у новій рекламі шампуню "Clear", обличчям якого він є протягом тривалого часу.

Неймар: Ви думаєте, що я поводжуся занадто артистично, але я страждаю на полі

У відео португалець познущався з падіння Неймара на ЧС-2018 та вибачення за свої дії, повідомляє портал UOL Esporte.

Нагадаємо, Неймар артистично падав під час ЧС-2018, через що потім просив вибачення. У рекламі шампуню "Clear" Роналду промовив: "Ви знаєте, чому я ніколи не падаю? Тому що я використовую "Clear Drop Control".

Згодом рекламотворці вирішили видалити відео. Зазначимо, що Неймар є обличчям компанії "Gilette", яка конкурує з "Clear".

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Неймар Неймар Італія ЧС-2018
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