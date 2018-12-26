toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - НАПОЛІ

Дуглас Коста відмовився перейти у Манчестер Юнайтед

15:13 2057 Читать на русском
Дуглас Коста відмовився перейти у Манчестер Юнайтед
Дуглас Коста / ФК Ювентус

Форвард "б'янконері" Дуглас Коста залишається в Турині.

Бразильський нападник, відмовився від пропозиції трансферу в Манчестер Юнайтед, інформує Football Italia.

Ювентус схвалив перехід Ігуаїна у Челсі

Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" готові заплатити за Дугласа 60 млн євро. До слова, контракт Кости з Юве діє до 2022 року.

Нагадаємо, Сульшер отримає 50 мільйонів фунтів на нові трансфери, а пріоритетними придбаннями стануть саме Дуглас Коста та Тобі Алдервейрелд.

Руні назвав головну причину провалу Моурінью в Манчестер Юнайтед

Дуглас Коста виступав за донецький Шахтар впродовж 2010-2015 років, звідки перейшов у німецьку Баварію. В поточному сезоні бразилець провів лише 11 матчів в Серії А, голів не забивав. Влітку бразилець обійшовся туринцям у 36 млн євро.

Теги
Англія Дуглас Коста Дуглас Коста Трансфери Ювентус Ювентус Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
34
хв
Рома
19:00
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук