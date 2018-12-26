Дуглас Коста відмовився перейти у Манчестер Юнайтед

Форвард "б'янконері" Дуглас Коста залишається в Турині.

Бразильський нападник, відмовився від пропозиції трансферу в Манчестер Юнайтед, інформує Football Italia.

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Раніше повідомлялось, що "червоні дияволи" готові заплатити за Дугласа 60 млн євро. До слова, контракт Кости з Юве діє до 2022 року.

Нагадаємо, Сульшер отримає 50 мільйонів фунтів на нові трансфери, а пріоритетними придбаннями стануть саме Дуглас Коста та Тобі Алдервейрелд.

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Дуглас Коста виступав за донецький Шахтар впродовж 2010-2015 років, звідки перейшов у німецьку Баварію. В поточному сезоні бразилець провів лише 11 матчів в Серії А, голів не забивав. Влітку бразилець обійшовся туринцям у 36 млн євро.