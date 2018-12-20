Сульшер отримає на трансфери 50 млн фунтів – відомі пріоритетні позиції для підсилення

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер отримає на зимові трансфери 50 млн фунтів і хоче посилити позиції центрального захисника та лівого хавбека.

Манчестер Юнайтед виділить Уле Гуннару Сульшеру 50 млн фунтів на трансфери, повідомляє Mirror. Манкуніанці прагнуть посилити позиції центрального захисника та лівого півзахисника.

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Віце-президент клубу Ед Вудворд заявляв, що розуміє про проблеми зі складом і виділить кошти на купівлю нових футболістів. Попередньо кандидатами на перехід були Тобі Алдервейрелд та Дуглас Коста.

Сульшер очолив МЮ після звільнення Жозе Моурінью через невдалі результати. Після 17 турів "червоні" дияволи займають 6 сходинку в турнірній таблиці АПЛ і мають 26 очок.

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