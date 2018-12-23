Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за Дугласа Косту 60 мільйонів євро

Англійський клуб планує підсилитись вінгером Ювентуса Дугласом Костою.

Манчестер Юнайтед, який нещодавно очолив Сульшер, готовий викласти за колишнього гравця Шахтаря Дугласа Косту 60 мільйонів євро, повідомляє Rai Sport.

Манчестер Юнайтед хоче підписати Дугласа Косту – Моурінью дізнався про це за годину до звільнення

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сульшер отримає 50 мільйонів фунтів на нові трансфери, а пріоритетними придбаннями стануть саме Дуглас Коста та Тобі Алдервейрелд.

До слова, Дуглас Коста виступав за донецький Шахтар впродовж 2010-2015 років, звідки перейшов у німецьку Баварію.