toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ ЮВЕНТУС - РОМА

Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за Дугласа Косту 60 мільйонів євро

18:28 1621 Читать на русском
Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за Дугласа Косту 60 мільйонів євро
Дуглас Коста / ФК Ювентус

Англійський клуб планує підсилитись вінгером Ювентуса Дугласом Костою.

Манчестер Юнайтед, який нещодавно очолив Сульшер, готовий викласти за колишнього гравця Шахтаря Дугласа Косту 60 мільйонів євро, повідомляє Rai Sport.

Манчестер Юнайтед хоче підписати Дугласа Косту – Моурінью дізнався про це за годину до звільнення

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сульшер отримає 50 мільйонів фунтів на нові трансфери, а пріоритетними придбаннями стануть саме Дуглас Коста та Тобі Алдервейрелд.

До слова, Дуглас Коста виступав за донецький Шахтар впродовж 2010-2015 років, звідки перейшов у німецьку Баварію.

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Італії Дуглас Коста Дуглас Коста Ювентус Ювентус Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
16
год
:
57
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук