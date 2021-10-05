У поєдинку 23-го туру чемпіонату Бразилії зійшлись два аутсайдери турнірної таблиці – Греміо та Спорт Ресіфі. Перший тайм минув без голів, а у другому гості протягом кількох хвилин зуміли відзначитись двічі. За п'ять хвилин до завершення зустрічі своє слово сказав півзахисник Греміо Дуглас Коста.

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Екс-гравець Шахтаря отримав м'яч на правому фланзі, змістився з ним ближче до центру і несподівано для захисників метрів з 25-ти закрутив сферу у дальню дев’ятку. Диво-гол, схожий до тих, які він нерідко забивав у складі "гірників". На жаль, це не допомогло Греміо уникнути поразки – команда з Порту-Алегрі наразі йде у чемпіонаті вісімнадцятою.

Нагадаємо, Дуглас Коста захищав кольори Шахтаря з 2010 по 2015 роки. За Греміо він виступає на правах оренди з Ювентуса – на його рахунку 16 матчів у всіх турнірах, 1 гол і 1 асист.

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