В поединке 23-го тура чемпионата Бразилии сошлись два аутсайдера турнирной таблицы – Гремио и Спорт Ресифи. Первый тайм прошел без голов, а во втором гости в течение нескольких минут сумели отличиться дважды. За пять минут до окончания встречи свое слово сказал полузащитник Гремио Дуглас Коста.

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Экс-игрок Шахтера получил мяч на правом фланге, сместился с ним поближе к центру и неожиданно для защитников метров с 25-ти закрутил мяч в дальнюю девятку. Чудо-гол, подобный тем, которые он нередко забивал в составе "горняков". К сожалению, это не помогло Гремио избежать поражения – команда из Порту-Алегри идет в чемпионате восемнадцатой.

Напомним, Дуглас Коста защищал цвета Шахтера с 2010 по 2015 годы. За Гремио он выступает на правах аренды из Ювентуса – на его счету 16 матчей во всех турнирах, 1 гол и 1 ассист.

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