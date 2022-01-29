Минулої весни бразилець повернувся у Греміо, зіграв 24 матчі в рамках чемпіонату (3 голи, 2 асисти). Однак цього виявилося замало, аби втримати команду в еліті.

Дуглас Коста влаштував вечірку після вильоту Греміо з еліти

Дуглас Коста не планує виступати за Греміо в бразильській Серії В. Вінгер веде переговори про розірвання орендної угоди, яка діє до літа 2022 року, повідомляє AS. Права на гравця досі належать Ювентусу.

Зрештою, у Турині Коста також не затримається. Дуглас розірве контракт і у статусі вільного агента перебереться у США. Новою командою колишньої зірки Шахтаря стане Лос-Анджелес Гелаксі.

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