Вингер Ювентуса Дуглас Коста близок к кардинальным переменам в своей карьере.

Прошлой весной бразилец вернулся в Гремио, сыграл 24 матча в рамках чемпионата (3 гола, 2 ассиста). Однако этого оказалось маловато, чтобы удержать команду в элите.

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Дуглас Коста не планирует выступать за Гремио в бразильской Серии В. Вингер ведет переговоры о расторжении арендного соглашения, которое действует до лета 2022 года, сообщает AS. Права на игрока до сих пор принадлежат Ювентусу.

В конце концов, в Турине Коста тоже не задержится. Дуглас расторгнет договор и в статусе свободного агента переберется в США. Новой командой бывшей звезды Шахтера станет Лос-Анджелес Гэлакси.

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