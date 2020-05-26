Дуглас Коста думав про завершення кар'єри – відверте зізнання екс-зірки Шахтаря

Колишній півзахисник Шахтаря Дуглас Коста розповів про те, як травми впливають на його настрій.

"Бувають моменти, коли я думаю: "Чи можу я і далі грати?" Це тому що я виходжу на поле і знову отримую травму. Потім, коли я дивлюся гру по телевізору, я згадую, що це моя пристрасть і що я все ще можу грати на високому рівні.

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Це те, що мене надихає. Це не має нічого спільного з грошима чи славою. Сенс в тому, щоб робити те, що вам подобається, і отримувати задоволення, займаючись цим. Це моя ціль. Я жартую з Алексом Сандро, що у мене було більше сканів, ніж матчів", – сказав Коста в інтерв'ю The Players' Tribune.

Нагадаємо, у складі Шахтаря бразилець провів 5 сезонів, зігравши 202 матчі в усіх турнірах, в яких забив 38 голів та віддав 40 результативних передач. Влітку 2015-го Баварія заплатила "гірникам" за Косту 30 млн євро. За Ювентус бразилець виступає з літа 2017 року.

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