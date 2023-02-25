Омонія з Бєсєдіним та Безусом у складі програла АПОЕЛу в матчі 25-го туру чемпіонату Кіпру. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Кіпру 2022/23, 25-й тур

Омонія – АПОЕЛ – 0:2

Голи: Дальчіо, 59, Ефрем, 82

Гравці Омонії вийшли на поєдинок з прапорами України, таким чином підтримавши нашу країну на річницю повномасштабного нападу Росії. І Бєсєдін, і Безус вийшли в стартовому складі, але це не допомогло команді – перший тайм завершився без голів.

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А в середині другої половини АПОЕЛ повів у рахунку завдяки голу Дальчіо. Майже одразу з поля пішов Роман Безус, а Омонія пропустила ще раз, цього разу відзначився Ефрем.

Таким чином, АПОЕЛ набрав 56 очок та обігнав кривдника СК Дніпро-1, АЕК Ларнаку, на 2 пункти. Омонія з 38 пунктами вже п'ята. Цікаво, що у 3 з 4 матчів, у яких в старті виходив Артем Бєсєдін, його команда поступалась.

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