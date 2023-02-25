Омония с Бесединым и Безусом в составе проиграла АПОЭЛу в матче 25-го тура чемпионата Кипра. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпіонат Кіпру 2022/23, 25-й тур

Омонія – АПОЕЛ – 0:2

Голи: Дальчіо, 59, Ефрем, 82

Игроки Омонии вышли на поединок с флагами Украины, таким образом поддержав нашу страну на годовщину полномасштабного нападения России. И Беседин, и Безус вышли в стартовом составе, но это не помогло команде – первый тайм завершился без голов.

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А в середине второй половины АПОЭЛ повел в счете благодаря голу Дальчио. Почти сразу с поля ушел Роман Безус, а Омония пропустила еще раз, на этот раз отличился Эфрем.

Таким образом, АПОЭЛ набрал 56 очков и обогнал обидчика СК Днепр-1, АЕК Ларнаку, на 2 пункта. Омония с 38 пунктами уже пятая. Интересно, что в 3 из 4 матчей, в которых в старте выходил Артем Беседин, его команда уступала.

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