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Дуелунд зазнав пошкодження у товариській грі проти Цирля

20:11 542 Читать на русском
Дуелунд зазнав пошкодження у товариській грі проти Цирля
Міккел Дуелунд / Фото офіційного сайту Динамо

Черговий контрольний матч киян закінчився для данця достроково.

 

Міккел Дуелунд не зміг дограти перший тайм гри проти австрійського Цирля.

Вербіч травмувався у матчі з Олімпіакосом

Півзахисник зазнав пошкодження після зіткнення із суперником в центрі поля і був замінений на 31-й хвилині. Замість нього на газоні з'явився уругваєць Карлос Де Пена.

Нагадаємо, у матчі проти Олімпіакоса травми зазнав ще один легіонер віце-чемпіонів України – Беньямін Вербіч.

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