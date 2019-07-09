Дуелунд зазнав пошкодження у товариській грі проти Цирля

Черговий контрольний матч киян закінчився для данця достроково.

Міккел Дуелунд не зміг дограти перший тайм гри проти австрійського Цирля.

Вербіч травмувався у матчі з Олімпіакосом

Півзахисник зазнав пошкодження після зіткнення із суперником в центрі поля і був замінений на 31-й хвилині. Замість нього на газоні з'явився уругваєць Карлос Де Пена.

Нагадаємо, у матчі проти Олімпіакоса травми зазнав ще один легіонер віце-чемпіонів України – Беньямін Вербіч.

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