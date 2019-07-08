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Вербіч травмувався у матчі з Олімпіакосом

8 липня 21:37 1169 Читать на русском
Вербіч травмувався у матчі з Олімпіакосом
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч був замінений у матчі з Олімпіакосом через пошкодження.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Олімпіакос
19:00 08:07:2019
завершено
 

Київське Динамо зіграло внічию з грецьким Олімпіакосом (1:1). У цьому спарингу "біло-сині" були змушені зробити вимушену заміну.

Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом – потужний Кадірі, неоднозначна гра Соля та Караваєва

Словенський вінгер Беньямін Вербіч зачепився об неякісний газон і після консультації лікарів був замінений на Карлоса Де Пену.

Нагадаємо, футболіст пропустив завершення сезону 2018/19 через важке пошкодження.

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Міжсезонні збори Товариські матчі Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо - Олімпіакос Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос
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