Вербіч травмувався у матчі з Олімпіакосом

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч був замінений у матчі з Олімпіакосом через пошкодження.

Київське Динамо зіграло внічию з грецьким Олімпіакосом (1:1). У цьому спарингу "біло-сині" були змушені зробити вимушену заміну.

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Словенський вінгер Беньямін Вербіч зачепився об неякісний газон і після консультації лікарів був замінений на Карлоса Де Пену.

Нагадаємо, футболіст пропустив завершення сезону 2018/19 через важке пошкодження.