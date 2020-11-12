Хавбек Динамо Міккел Дуелунд зізнався, що колишній нападник Арсенала Ніклас Бендтнер перед своїм переходом у Копенгаген в 2019-му був готовий перебратися в Україну.

"Бендтнер – легендарний футболіст. У Данії його знає буквально кожен. Він багато грав і перемагав. Крім цього він ще й класний, простий хлопець, з яким приємно поспілкуватися.

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Коли я тренувався з ним у Данії, ми цілком серйозно говорили з ним про перехід в Динамо. Він тоді перебував без клубу, йому було б цікаво пограти за нас. Бендтнер попросив мене поговорити з керівництвом Динамо і передати, що він хоче грати за цей клуб.

Він справді загорівся цією ідеєю і хотів переїхати грати в Україну. Напевно, єдине, що завадило йому переїхати – це величезна зарплата, яку може потягнути далеко не кожен клуб. Але мені він сказав: "Якщо домовимося щодо зарплати – я 100% перейду в Динамо".

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Тоді ж йому зробив пропозицію Копенгаген, Ніклас погодився перейти туди. Там гроші були невеликі, але він вирішив повернутися на батьківщину в Данію. Ця розмова у нас з ним була суто дружньою. Я поцікавився, чи погодився б він перейти в Динамо. Так слово за слово все і почалося", – сказав Дуелунд в ефірі SportArenaTV.

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