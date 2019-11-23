Дуелунд оживає, – головний тренер Динамо U-21 відзначив прогрес данця після травми

Наставник Динамо U-21 Юрій Мороз оцінив вдалий виступ Міккела Дуелунда у матчі проти молодіжки Маріуполя.

"Територіально ми домінували, були моменти і у Ісаєнка, і у Цітаішвілі. Просто не вистачило реалізації. У другому таймі стало легше, реалізували ті моменти, які були. Могли ще й більше забити. Чогось не вистачало, але є ще час – працюємо, працюємо.

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Дуелунд сьогодні був одним з координаторів наших атак. І гол забив, і передачі хороші віддавав. З'явився креатив в середині поля. Його передачі і володіння м'ячем були на висоті. Дай бог, щоб травми йому в подальшому не завадили, адже він оживає", – цитує Мороза офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, 22-річний півзахисник у цьому сезоні ще жодного разу не виходив за основну команду киян, потерпаючи від постійних травм.