Динамо U-21 розгромило Маріуполь і впритул наблизилось до Шахтаря

У суботу, у 15-му турі чемпіонату України серед команд U-21, Маріуполь поступився Динамо. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-21, 15-й тур

Динамо U-21 – Маріуполь U-21 – 3:0

Голи: Цітаішвілі, 45+1 (пен.), Дуелунд, 70, Ісаєнко, 74

У рамках 15-го туру чемпіонату України U-21 Динамо приймало аутсайдера молодіжної першості Маріуполь. Весь перший тайм гості мужньо оборонялись і лише у доданий час пропустили вперше – Георгій Цітаішвілі з пенальті впевнено переграв голкіпера Маріуполя Артема Поспєлова.

По перерві динамівці продовжили тиснути на ворота суперника і на 70-й хвилині вищезгаданий Цітаішвілі точно прострілив у воротарський майданчик на Міккела Дуелунда, який з розвороту пробив точно в кут. Не встигли гості оговтатись від пропущеного гола, як отримали ще один – Євген Ісаєнко замкнув навіс з кутового від Дениса Янакова.

Ця перемога принесла Динамо 34 очки і впритул наблизила киян до Шахтаря, який тепер лише на один пункт випереджає столичну команду.

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