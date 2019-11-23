Динамо переглядає молодого форварда з Бельгії

Динамо може підсилити атакувальну ланку 19-річним нападником Ібрагімом Каргбо.

Універсальний форвард перебуває на перегляді у київському клубі, інформує Динамоманія.

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Два з половиною сезони високий нападник (190 см) провів у бельгійському Руселаре (другий дивізіон), а влітку його орендував Льєрс, який виступає у третій за силою лізі країни. Уродженець Сьєрра Леоне виховувався в академіях Берсхота, Редінга та Крістал Пелас. Каргбо може зіграти на будь-якому фланзі в атаці.

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Статистика потенційного новачка Динамо – жодного голу у 14 матчах за Руселаре, і 2 забиті м'ячі за Льєрс. Також Каргбо регулярно отримує виклики у збірну Бельгії U-19.