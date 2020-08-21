Миколенко назвав топ-4 найкращих захисників світу

"Я футбол в принципі не люблю дивитися. Але найкращими вважаю Вірджила ван Дейка, Ендрю Робертсона, Марсело і Дані Алвеса", – сказав Миколенко у коментарі програмі Трендець.

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Нагадаємо, за 21-річним захисником "біло-синіх" вишикувалась черга з італійських топ-клубів – інтерес до Віталія приписують міланському Інтеру, Наполі та Ювентусу. Контракт Віталія з киянами розрахований до літа 2023 року. Динамо начебто хоче отримати за свого захисника 35 млн євро. Минулого сезону оборонець провів у футболці "біло-синіх" 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста у 9 млн євро.

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