toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Дуелунд пояснив, чому відмовив Брюгге та вирішив перейти у Динамо

24 жовтня 17:06 1655 Читать на русском
Дуелунд пояснив, чому відмовив Брюгге та вирішив перейти у Динамо
Міккел Дуелунд / ФК Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів що міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії, проте вирішив поїхати в Україну.

"Брюгге – прекрасний клуб. Під час минулого трансферного вікна я був впевнений, що перейду саме туди. Чимало данських футболістів переходять у чемпіонат Бельгії.

Дуелунд – про свою адаптацію в Динамо: Я вже почав вивчати російську мову

Трансфер в Динамо? Все відбулось дуже швидко. У четвер ми оформили перехід, а у неділю я вже дебютував у складі киян. Звичайно, була присутня нервозність.

Динамо більш великий клуб, ніж Брюгге, принаймні я так вважаю. Я вирішив перейти у Динамо тому що я людина, яка любить нові виклики у своїй кар'єрі", – цитує Дуелунда tv3sport.dk.

Нагадаємо, столичний клуб підписав данця в останній день літнього трансферного вікна. Подейкують, що президент Динамо Ігор Суркіс заплатив за гравця 4 млн євро.

Чарівна дівчина новачка Динамо Дуелунда вже в Україні: таких футбольний Київ давно не бачив

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери чемпіонату України Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
15
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук