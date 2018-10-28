Дуелунд пояснив, чому відмовив Брюгге та вирішив перейти у Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів що міг продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії, проте вирішив поїхати в Україну.

"Брюгге – прекрасний клуб. Під час минулого трансферного вікна я був впевнений, що перейду саме туди. Чимало данських футболістів переходять у чемпіонат Бельгії.

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Трансфер в Динамо? Все відбулось дуже швидко. У четвер ми оформили перехід, а у неділю я вже дебютував у складі киян. Звичайно, була присутня нервозність.

Динамо більш великий клуб, ніж Брюгге, принаймні я так вважаю. Я вирішив перейти у Динамо тому що я людина, яка любить нові виклики у своїй кар'єрі", – цитує Дуелунда tv3sport.dk.

Нагадаємо, столичний клуб підписав данця в останній день літнього трансферного вікна. Подейкують, що президент Динамо Ігор Суркіс заплатив за гравця 4 млн євро.

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